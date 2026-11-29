Hiburan

Aktor Kenny Austin menilai Vision + Original Series Pay Later 2 nggak cuma soal cerita seru, tapi juga membawa pesan edukasi buat penonton. Suami Amanda Manopo ini merasa serial tersebut mengangkat fenomena penggunaan layanan pay later yang makin dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini.

Lewat cerita di dalamnya, penonton diajak buat paham risiko finansial yang bisa muncul kalau pakai layanan pembayaran nanti tanpa perhitungan yang matang. Menurut Kenny, banyak orang yang mungkin masih belum tahu risiko dari fasilitas pay later ini.

Salah satu masalah utama yang perlu dipahami adalah potensi utang yang terus membengkak gara-gara bunga pinjaman. Karena gampang dapat dana tanpa jaminan, orang seringkali tergiur pakai fasilitas tersebut tanpa mikir panjang soal kemampuan bayarnya.

Jujur, peringatan ini penting banget karena jebakan pay later itu nyata dan seringkali nggak terasa sampai bunganya numpuk. Kira-kira siapa nih yang masih hobi checkout barang tapi bayarnya nanti-nanti?