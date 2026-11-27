Hiburan

Kencana benar-benar berada di situasi genting. Saat dia berusaha keras menyembunyikan identitas dan keberadaannya dari Bagas, pria itu justru datang ke rumah Gading bersama Nenek Sumarni. Yang bikin makin stres, Gading terlanjur memberi tahu Bagas kalau Kencana ada di dalam kamar. Auto panik, dong.

Padahal sebelumnya Kencana lagi rajin mencari petunjuk soal Bagas dengan mengamati hubungannya dengan Nenek Sumarni.

Drama tidak berhenti di situ. Glen juga penasaran dengan masa lalu Pram. Dia menemukan foto lama Pram bersama Nahar di dokumentasi karyawan Secawan, lalu nekat mengambil berkas kepegawaian Pram dari ruang arsip untuk memotret beberapa dokumen penting.

Sialnya, Glen dan Kencana tidak sengaja bertabrakan sampai dua map merah mereka tertukar. Kejadian ini benar-benar bahaya karena berpotensi membongkar rahasia yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Kita lihat saja nanti siapa yang bakal ketahuan duluan.

Di sisi lain, Kencana masih menjalankan tugasnya sebagai bodyguard Alicia. Dia sampai harus berbohong ketika dua pelanggan lama mengenalinya di Secawan Cabang 11 untuk menghindari kecurigaan. Selain itu, dia juga berusaha menutupi kondisi ibunya dari Bagas.

Satu hal yang lumayan manis, hubungan Kencana dan Alicia justru makin membaik. Alicia sudah meminta maaf karena sebelumnya tidak mencantumkan ide Kencana dalam desain Secawan Prive. Setelah Kencana menghibur Alicia yang habis kena tegur Hardiman, Alicia berjanji akan memberikan pengakuan dan kontrak yang adil untuk hasil karya Kencana.

Kira-kira map merah siapa yang bakal kebuka duluan ya?