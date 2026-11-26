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Lee Se Young kembali jadi pusat perhatian setelah dipercaya memerankan karakter Rashta Iskha dalam drakor The Remarried Empress tahun 2026. Aktris kelahiran 20 Desember 1992 ini memang bukan pemain baru, karena dia sudah terjun ke industri hiburan Korea Selatan sejak masih sangat kecil. Transformasi perannya dari sosok protagonis yang manis menjadi karakter kompleks seperti Rashta benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai aktris yang nggak takut mencoba hal baru.

Awal Perjalanan sebagai Aktris Cilik

Karier Lee Se Young dimulai sekitar tahun 1997, waktu itu dia baru berusia empat tahun. Sejak usia sedini itu, dia sudah mendapatkan banyak kesempatan untuk tampil di berbagai proyek televisi. Salah satu drama populer yang dia bintangi saat itu adalah My Love Pattzi pada tahun 2002.

Kehebatannya semakin terlihat saat dia tampil di drama sejarah populer Jewel in the Palace atau Dae Jang Geum pada tahun 2003. Di sana, Lee Se Young memerankan sosok Choi Geum Young muda, sebuah karakter yang menjadi bagian penting dalam jalannya cerita. Tidak berhenti di layar kaca, pada tahun 2004 dia mulai mencoba peruntungan di layar lebar melalui film When I Turned Nine. Kerja kerasnya di film tersebut pun membuahkan hasil manis dengan raihan penghargaan sebagai Aktris Muda Terbaik di Chunsa Film Art Awards yang ke-12.

Transisi Menuju Peran Remaja dan Dewasa

Memasuki usia remaja, Lee Se Young terus mengasah kemampuan aktingnya lewat berbagai genre. Antara tahun 2006 sampai 2007, dia membintangi sitkom High Kick! yang mengusung kisah kehidupan keluarga dengan balutan komedi. Pengalaman di sitkom ini jadi momen penting baginya untuk mencoba karakter yang berbeda dari peran-peran masa kecilnya.

Setelah melewati masa aktris cilik, dia mulai mendapatkan peran yang lebih matang. Tahun 2016, dia tampil di The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop sebagai Min Hyo Won. Setahun kemudian, tepatnya pada 2017, dia kembali muncul dalam drama Hit the Top berperan sebagai Choi Woo Seung. Kedua proyek ini menjadi fase transisi penting bagi Lee Se Young sebelum akhirnya dia sering mendapatkan kepercayaan untuk memegang peran utama di berbagai proyek televisi.

Puncak Popularitas dan Tantangan Baru

Nama Lee Se Young benar-benar meledak dan dikenal luas setelah membintangi drama The Red Sleeve yang tayang pada tahun 2021. Beradu akting dengan Lee Junho, dia memerankan Seong Deok Im, seorang dayang istana dengan tekad kuat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Aktingnya di sini sukses besar dan mengundang perhatian banyak penonton karena dianggap sangat mengesankan.

Setelah terbiasa dengan karakter protagonis, Lee Se Young mengambil langkah berani di The Remarried Empress tahun 2026. Kali ini dia memerankan Rashta Iskha, seorang mantan budak yang menjadi selir Kaisar Sovieshu dan terlibat konflik panas dengan Permaisuri Navier. Karena Rashta punya kepribadian yang kompleks dan ambisi yang besar, peran ini menjadi tantangan yang sangat berbeda dibandingkan peran-peran sebelumnya.

Konsistensi dan pengalaman panjang dari tahun 1997 membuktikan bahwa Lee Se Young adalah aktris yang sangat diperhitungkan. Perjalanannya dari aktris cilik hingga menjadi pemeran utama yang mampu membawakan karakter antagonis atau kompleks membuat sosoknya semakin menarik untuk diikuti oleh para penggemarnya.

Kira-kira setelah jadi Rashta yang ambisius, karakter aneh apa lagi ya yang bakal dia ambil?