Hiburan

Jovita Karen baru saja mendapatkan kejutan romantis dari kekasihnya, Ralph Eugene. Bintang Mermaid in Love ini dilamar di Con Dao Island, Vietnam, dengan mengenakan dress panjang bernuansa putih.

Momen bahagia ini melengkapi rentetan kabar gembira bagi lingkaran pertemanan Jovita, karena sahabatnya, Elina Joerg, juga baru saja dilamar. Deswita Maharani sampai menyebut minggu ini benar-benar dar der dor karena dalam seminggu ada dua orang yang ia anggap sebagai anak gadinya dilamar pacar mereka di tempat yang berbeda.

Deswita Maharani mengungkapkan rasa syukur dan mendoakan agar niat baik mereka diridhoi Allah serta diberikan kemudahan, kelancaran, kebaikan, dan keberkahan.

Kabar pertunangan ini juga memancing reaksi heboh dari teman-teman selebriti lainnya. Syifa Hadju memberikan selamat dengan seruan Masya Allah Bismillah, sementara Beby Tsabina mengaku senang sekali mendengar kabar baik yang datang berturut-turut. Rebecca Klopper pun ikut memberikan emoji menangis haru untuk Jovita dan Ralph.

Sebagai pelengkap momen spesial tersebut, Ralph memberikan cincin berlian untuk Jovita. Keduanya juga terlihat kompak mengenakan pakaian bernuansa putih saat momen lamaran berlangsung. Kalau melihat jejak digital mereka, Jovita Karen dan Ralph Eugene sendiri mulai terlihat go publik di media sosial sekitar Oktober 2025.

Jujur, vibes-nya romantis banget ya, apalagi lokasinya di Vietnam.