Hiburan

Hubungan Jisoo BLACKPINK dengan rumah mode Dior ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar kerja sama profesional sebagai brand ambassador. Dalam kemunculannya sebagai bintang tamu di program SBS “What Shall I Do for You - Secretary Jin” atau “Biseojin”, Jisoo mengungkap bahwa ia pernah ditawari untuk bergabung dengan perusahaan Dior setelah kontraknya dengan YG Entertainment berakhir.

Cerita ini terungkap saat Jisoo mengobrol dengan Lee Seojin dan Kim Kwangkyu. Lee Seojin awalnya bertanya soal berbagai brand yang bekerja sama dengan Jisoo, lalu melontarkan pertanyaan mengejutkan apakah Dior pernah meminta Jisoo masuk ke perusahaan mereka setelah masa kontrak di YG selesai. Jisoo pun membenarkan hal tersebut.

Jisoo merasa tim Dior di Paris sudah memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Kedekatan yang sangat personal ini membuat Jisoo sering mendapatkan undangan ke acara keluarga jika tim Dior sedang mengadakan acara saat ia berkunjung ke Paris. “Tim Dior juga benar-benar memperlakukanku seperti keluarga. Setiap kali ke Paris, kalau mereka mengadakan acara keluarga, aku diundang,” ujar Jisoo.

Keluarga rasa brand ini juga memberikan fasilitas khusus untuk Jisoo. Ia mendapatkan akses terhadap pakaian tertentu bahkan sebelum koleksi tersebut diperkenalkan di runway. Selain itu, Jisoo beberapa kali memakai busana khusus Dior untuk tampil di panggung. Salah satu yang paling ikonik adalah outfit berwarna pink yang dibuat khusus untuk penampilan BLACKPINK di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 2025.

Busana khusus tersebut dirancang di bawah arahan Jonathan Anderson dengan proses pengerjaan yang memakan waktu sekitar 100 jam. Momen tersebut menjadi spesial karena Jisoo mengenakan rancangan Anderson sebelum koleksi womenswear sang desainer resmi debut untuk rumah mode tersebut. Hubungan antara Jisoo dan Dior sendiri sudah terjalin sejak 2021, saat Jisoo resmi dipilih sebagai global ambassador Dior untuk fashion dan beauty.

Bayangkan saja, sudah dapat baju eksklusif, diundang ke acara keluarga, sampai ditawari kerjaan. Definisi benar-benar disayang brand, ya?