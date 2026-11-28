Hiburan

Jessica Iskandar menjalani operasi plastik revisi hidung di Korea Selatan. Yang bikin geleng-geleng kepala, ibu tiga anak ini memilih menggunakan tulang iga miliknya sendiri sebagai bahan tambahan, meskipun dokter sempat menawarkan opsi tulang iga donor.

Cerita ini dibocorkan Jessica saat ngobrol bareng Melaney Ricardo di sebuah podcast. Ternyata, prosedur hidungnya nggak sendirian. Di waktu yang sama, Jessica juga menjalani perawatan stem cell yang diambil dari lemak pahanya sendiri.

Proses pengambilan lemak itu kemudian diolah jadi stem cell, yang sebagian disuntikkan ke area wajah dan leher, sementara sebagian lainnya dimasukkan lewat infus ke tubuh. Total waktu yang dihabiskan Jessica di meja operasi sekitar lima jam, tepatnya mulai pukul 01.00 sampai pukul 05.30 atau 06.00 waktu setempat.

Totalitas banget ya, sampai tulang iga pun rela 'dikorbankan' demi hasil yang maksimal. Menurut kalian, worth it nggak sih sampai segitunya?