Hiburan

Jessica Iskandar sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan prosedur operasi kecantikan apa pun sampai usianya menyentuh 50 tahun. Keputusan ini ia ambil setelah baru saja menyelesaikan prosedur revisi hidung di Korea Selatan.

"Aku sudah berjanji kepada diri aku, aku gak mau ngapa-ngapain sampai nanti umur 50," kata Jessica saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, 22 November 2026. Ibu tiga anak ini merasa perlu mengistirahatkan dirinya dari berbagai tindakan perubahan penampilan untuk sementara waktu.

Tapi bukan berarti Jessica menutup pintu rapat-rapat untuk perawatan medis di masa depan. Dia mengaku tertarik untuk mencoba prosedur pengencangan wajah atau facelift kalau sudah genap setengah abad nanti. Menariknya, rencana ini tetap harus menunggu restu dari suaminya, Vincent Verhaag.

Vincent sendiri ternyata sudah memberikan lampu hijau. Dia bahkan bercanda ingin membuat wajah Jessica terlihat segar kembali seperti perempuan usia 25 tahun saat momen itu tiba nanti. Vincent mengaku sangat mendukung upaya istrinya untuk tetap awet muda karena menurutnya hal itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi suami.

Jessica setuju dengan pendapat suaminya. Baginya, menjaga penampilan adalah salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Ia percaya kalau pasangan yang saling tampil menarik bisa menjaga percikan asmara tetap menyala.

"Saling enak dipandang itu kayak bikin kita selalu jatuh cinta satu sama lain," tutur Jessica.

Jujur, kita salut sama komitmennya, tapi kalau nanti umur 50 malah jadi 'balikan' ke usia 25, itu baru plot twist!