Hiburan

IU bakal menggelar dua hari konser di Jakarta International Stadium (JIS) sebagai bagian dari rangkaian 2027 IU WORLD TOUR CONCERT. Pengumuman ini disampaikan oleh EDAM Entertainment melalui akun resmi IU pada Minggu, 22 November 2026 malam.

Catat tanggalnya, IU dijadwalkan tampil di Jakarta pada 8-9 Mei 2027. Konser kali ini bakal jadi pertunjukan dengan skala paling besar yang pernah digelar IU secara venue, karena JIS bisa menampung hingga 60 ribu penonton, tergantung tata letak panggung dan kebijakan penyelenggara.

Ini bukan kali pertama IU menyapa penggemarnya di Indonesia. Tahun 2019, ia pernah menggelar konser Love Poem di Tennis Indoor Senayan yang mengundang lebih dari 10 ribu penonton selama dua hari. Setelah itu, IU kembali lewat tur dunia HEREH tahun 2024 di ICE BSD yang dihadiri lebih dari 15 ribu penonton.

Sebelum memulai tur dunia 2027, IU berencana merilis album baru pada awal tahun depan. Awalnya, album dan konser ini dijadwalkan rilis akhir tahun 2026, tapi Lee Ji Eun terpaksa menundanya karena masalah kesehatan.

Sebagai pemanasan menuju album baru, IU sudah merilis single digital Unknown Planet pada September lalu. Album tersebut berisi dua lagu, yaitu Unknown Planet dan Dear my crazy soulmate.

Sampai sekarang, detail mengenai 2027 IU WORLD TOUR CONCERT seperti promotor lokal dan jadwal penjualan tiket masih belum diumumkan. Jujurly, kita semua pasti udah nggak sabar buat war tiket demi liat IU di venue raksasa kayak JIS!