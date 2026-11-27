Hiburan

Streamer YouTube IShowSpeed baru saja pamer kecepatan yang nggak main-main. Dalam video yang diunggah 22 November 2026, Speed berhasil menyelesaikan lari 100 meter dengan catatan waktu 10,352 detik.

Aksi sprint ini adalah bagian dari program Speed Goes Pro Season 2. Jujur saja, progresnya gila. Speed melakukan dua kali percobaan; awalnya dia mencatatkan waktu sekitar 10,50 detik, tapi kemudian berhasil memperbaikinya jadi 10,352 detik.

Kerennya lagi, Usain Bolt sampai terkesan melihat performa itu. Bolt bahkan menilai IShowSpeed punya potensi buat jadi sprinter profesional karena teknik dan kemampuannya menjaga kecepatan sudah meningkat.

Oke, kita tahu ini bukan kompetisi resmi dan masih jauh dari rekor dunia Usain Bolt yang 9,58 detik. Tapi buat ukuran seorang konten kreator, angka ini benar-benar bikin melongo.