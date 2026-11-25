Hiburan

Nama Is Pusakata lagi jadi bahan omongan warganet di Threads. Musisi asal Makassar kelahiran 24 Januari 1984 ini memang sudah lama dikenal publik sebagai mantan vokalis Payung Teduh sebelum akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri.

Mohammad Istiqamah Djamad, atau yang akrab disapa Is, punya latar belakang yang menarik. Sebelum terkenal, dia pernah mengamen di berbagai tempat dan ikut festival musik antara tahun 2002 sampai 2005 demi memenuhi biaya kuliah. Is sendiri sempat kuliah di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), meski akhirnya berhenti karena terlalu sibuk bermusik. Dia juga sempat dapat beasiswa dari Yamaha Master Course Academy untuk mengasah kemampuannya.

Karakter lirik Is yang puitis dan terasa 'dekat' dengan keseharian ternyata dipengaruhi oleh pengalamannya di dunia teater dan drama. Hal ini terlihat jelas saat dia bersama Payung Teduh, grup musik yang lahir dari lingkungan Teater Pagupon dan sering main di kantin sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI). Karena latar belakang teater kampus itulah, mereka merasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap lirik lagunya.

Bersama Payung Teduh, Is turut melahirkan lagu-lagu populer seperti Akad, Berdua Saja, Di Atas Meja, hingga Untuk Perempuan yang Sedang dalam Pelukan. Perpaduan musik akustik, folk, jazz, dan keroncong membuat mereka punya tempat spesial di industri musik Indonesia.

Setelah sekitar satu dekade, Is memilih keluar dari Payung Teduh karena ada perbedaan visi bermusik dengan anggota lainnya. Dia kemudian memulai karier solo dengan nama Pusakata. Di fase solo ini, Is tetap membawa ciri khas musik akustik dan lirik personal. Beberapa karyanya yang muncul antara lain single Kehabisan Kata, Cemas, serta album Dua Buku.

Salah satu karyanya adalah lagu Jalan Pulang. Lagu ini bukan sekadar musik, tapi cerita tentang perjalanan batin Is yang memutuskan untuk pulang ke Makassar setelah berpisah dari band-nya.

Kira-kira lagu solo Is mana yang menurut kalian paling ngena di hati?