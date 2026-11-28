Hiburan

Iris Wullur membawa kejutan buat netizen. Artis sekaligus influencer ini ternyata lagi mengandung anak ketiga, yang dia ungkapkan sendiri lewat unggahan terbaru di Instagram, dikutip Jumat (27/11/2026).

Dalam foto tersebut, Iris memamerkan perutnya yang sudah membesar sambil menulis caption "Grace upon grace". Kabar ini juga langsung mendapat respon manis dari Audy Item yang mendoakan kesehatan Iris dan janinnya.

Sebenarnya, rasa penasaran publik sudah muncul sebelumnya. Sahabatnya, Agnes Jennifer, sempat mengunggah foto mereka saat liburan ke Jepang pada Oktober 2026. Di situ, perut Iris memang sudah terlihat besar, yang bikin orang-orang bertanya-tanya soal aktivitas sang artis yang selama ini jarang muncul di publik.

Jujur saja, pengumuman yang tiba-tiba begini selalu jadi momen paling seru buat diikuti. Kita doakan semoga semua lancar sampai persalinan nanti!