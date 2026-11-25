Hiburan

Irfan Hakim memberikan kebebasan kepada kelima anaknya, termasuk dalam urusan asmara. Dia mengaku tidak mempersoalkan jika anak-anaknya ingin memiliki pacar.

Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Menurut Irfan, punya pacar itu ada konsekuensinya. Dia menegaskan bahwa berpacaran bisa membuat waktu belajar terganggu, waktu untuk orang tua berkurang, hingga prestasi yang bisa menurun. "Gue bebasin anak-anak gue semuanya. Kalian kalau mau berpacaran silakan, tapi berarti kalian belajarnya terganggu, waktu dengan orang tuanya terganggu, berprestasi juga akan terganggu. Ya kalau mau menerima konsekuensinya silakan," ujar Irfan Hakim pada 25 November 2026.

Menariknya, penjelasan soal risiko inilah yang justru bikin anak-anaknya memilih untuk menunda urusan cinta-cintaan. Contohnya Aisha, yang baru saja lulus SMA pada pertengahan 2026 dan sekarang sudah masuk kuliah. Sampai sekarang, Aisha belum pernah punya pacar karena fokus pada pendidikan dan karier berkudanya.

Aisha memang dikenal aktif di olahraga berkuda dan pernah meraih posisi ketiga di kejuaraan AEF/Mantena Cup Jakarta pada pertengahan 2026. Dengan jadwal kuliah dan latihan yang padat, urusan asmara memang belum jadi prioritas utamanya.

Soal pasangan masa depan, Irfan Hakim berharap anak-anaknya kelak mendapatkan pendamping yang punya budi pekerti baik dan tidak sembarangan. Dia merasa akan lebih enak kalau orang tua kedua belah pihak saling mengenal, meski pada akhirnya dia tetap menyerahkan keputusan itu kepada anak-anaknya. Yang penting bagi Irfan, calon pasangan anaknya adalah orang yang berbudi bagus.

Kira-kira kalau kalian jadi anaknya, bakal tetap pilih fokus prestasi atau nekat pacaran demi cinta?