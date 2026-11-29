Hiburan

Nominasi 41st Golden Disc Awards resmi diumumkan, dan artis-artis di bawah HYBE Labels mendominasi daftarnya. Mereka tersebar di tiga kategori utama, yaitu Digital Song Division, Album Division, dan Rookie of the Year.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Yeonjun. Member TXT ini berhasil mengamankan nominasi lewat proyek solonya, album NO LABELS: PART 02. Yeonjun tahun ini merilis album solo.

Nggak cuma itu, beberapa nama lain juga ikut masuk daftar. Ada BOYNEXTDOOR dari KOZ Entertainment yang masuk kategori Album Division lewat lagu HOME. Sementara itu, LE SSERAFIM dari SOURCE MUSIC juga bersaing di kategori yang sama berkat album PUREFLOW pt. 1.

Biar makin lengkap, &TEAM juga siap memperebutkan Bonsang di kategori Album Division lewat Mark on Me. Terakhir, ada TUIDE, girlband asuhan ABD, yang terpilih jadi kandidat Rookie of the Year.

Jujur, HYBE memang lagi di puncak permainan banget. Kira-kira siapa yang bakal bawa pulang piala paling banyak nanti?