Hiburan

Film Hungry Ghost Festival menyuguhkan campuran genre horor, komedi, dan drama. Produksi MVP Pictures yang disutradarai Imam Darto ini berkisah tentang Raka, diperankan Endy Arfian, yang mendapati fakta bahwa dirinya adalah anak angkat tanpa dokumen resmi dari sebuah yayasan panti asuhan di Semarang, hanya berdasarkan sebuah foto.

Raka bersama dua sahabatnya, Tintin (Aci Resti) dan Bobi (Fajar Nugra), mencoba mencari asal-usul keluarganya bermodalkan foto masa kecil tersebut. Sialnya, kedatangan mereka bertepatan dengan perayaan Festival Hantu Lapar, momen ketika gerbang dunia arwah terbuka dan roh-roh berkeliaran di dunia manusia.

Raka dan kawan-kawan tidak sengaja melanggar pantangan sakral selama perayaan. Akibatnya, mereka diteror makhluk gaib dan terpaksa menjalani ritual yang berbahaya, dibantu Bella (Sarah Beatrix) serta dukun Bo Kiat (Augie Fantinus). Mereka harus berpacu dengan waktu sebelum gerbang arwah tertutup untuk menyelamatkan diri sekaligus mengungkap rahasia keluarga Raka.

Film ini mengandalkan kedekatan tiga sahabat sebagai sumber humor di tengah situasi yang mengancam keselamatan. Aci Resti dan Fajar Nugra yang memang seorang komika membawa gaya dialog dan lelucon yang mengundang tawa. Di sisi lain, Imam Darto ingin menguatkan unsur drama melalui persoalan persahabatan dan keluarga yang menyentuh.

Atmosfer film diperkuat lewat penggambaran ritual, pantangan, dan dunia arwah. Film ini memakai properti nyata berupa patung Tai Se Ja setinggi delapan meter yang dipercaya sebagai gerbang arwah. Tim produksi juga melakukan riset ke Medan, Singkawang, Bangka, dan Semarang, serta melibatkan konsultan kebudayaan Tionghoa.

Produser Amrit Punjabi dalam konferensi pers 19 November di Jakarta mengatakan bahwa tradisi ini memang belum masuk arus utama di Indonesia, tetapi ternyata banyak kota yang merayakannya. Secara visual, sosok hantu lapar digambarkan menyeramkan dengan beberapa adegan jump scare, meskipun intensitas terornya dianggap belum sepenuhnya terjaga sepanjang film.

Jujur, ide gabungin horor sama komedi itu tricky, tapi kalau chemistry pemainnya dapet kayak Aci dan Fajar, biasanya jadi penyelamat. Kira-kira kalian lebih suka horor yang murni serem atau yang ada bumbu lawaknya kayak gini?