Hiburan

Sektor perfilman Indonesia bakal kedatangan film horor komedi baru berjudul Hungry Ghost Festival yang dijadwalkan hadir pada akhir November 2026. Film berdurasi 111 menit ini digarap oleh Imam Darto yang berperan ganda sebagai sutradara sekaligus penulis naskah di bawah naungan rumah produksi MVP Pictures.

Karya ini membawa penonton menyelami tradisi Tionghoa-Indonesia melalui teror supernatural. Selain mengincar tawa lewat unsur komedi, film ini juga mencoba menyentuh sisi emosional penonton lewat tema penghormatan kepada leluhur dan arti keluarga yang sebenarnya.

Perjalanan Mencari Jati Diri di Semarang

Cerita berfokus pada sosok Raka, seorang pemuda dengan karakter serius dan disiplin. Hidup Raka mendadak goyah setelah ia mengetahui fakta bahwa dirinya adalah anak angkat. Hal inilah yang mendorong Raka melakukan perjalanan ke Semarang, ibu kota Jawa Tengah, untuk mencari tahu asal-usul dirinya serta keluarganya.

Dalam pencarian tersebut, Raka tidak sendirian. Ia ditemani oleh dua sahabat karibnya, yaitu Tintin dan Bobi. Namun, tujuan awal mereka untuk mengungkap sejarah keluarga Raka justru berubah menjadi petualangan mencekam karena waktu kedatangan mereka bertepatan dengan perayaan Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Lapar.

Teror di Balik Tradisi Festival Hantu Lapar

Dalam tradisi Tionghoa, Hungry Ghost Festival merupakan momen untuk menghormati arwah keluarga dan leluhur yang telah meninggal. Perayaan ini berlangsung pada hari ke-15 bulan ketujuh kalender Imlek, di mana konon gerbang dunia arwah sedang terbuka sehingga roh-roh leluhur bisa kembali ke dunia manusia.

Masalah besar muncul ketika Raka, Tintin, dan Bobi tanpa sengaja melanggar sejumlah pantangan sakral selama perayaan berlangsung. Pelanggaran ini memicu berbagai teror supernatural yang harus mereka hadapi. Untuk menyelamatkan diri, ketiganya harus menjalani ritual berbahaya bersama seorang dukun bernama Bo Kiat dan seorang karakter bernama Bella sebelum gerbang dunia arwah tertutup selamanya.

Dinamika Trio dan Produksi yang Megah

Kekuatan komedi dalam film ini terletak pada dinamika ketiga tokoh utamanya. Raka yang serius kontras dengan Tintin, sahabat yang spontan dan penuh energi. Sifat Tintin yang sering bertindak tanpa pikir panjang justru menjadi pemicu berbagai kekacauan sekaligus kelucuan dalam cerita.

Sementara itu, Bobi berperan sebagai penengah di antara keduanya. Di tengah situasi panik akibat teror arwah, Bobi berusaha menjaga kekompakan tim sambil tetap memberikan celetukan jenaka. Ketiganya diperankan oleh Endy Arfian, Aci Resti, dan Fajar Nugra.

Meski mengusung genre komedi, Imam Darto sengaja memberikan lapisan drama yang cukup berat. Hal ini terlihat dari pesan tentang pentingnya mendoakan serta mengingat anggota keluarga yang sudah tiada melalui perjalanan Raka. Untuk menghadirkan atmosfer perayaan yang autentik, tim produksi bahkan menghadirkan elemen ritual yang megah, termasuk membakar patung ritual setinggi delapan meter untuk salah satu adegan film.

Kira-kira siapa yang bakal paling panik kalau terjebak di situasi ini, si serius Raka atau si spontan Tintin?