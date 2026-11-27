Gaya hidup

Kamar mandi memang salah satu area rumah yang butuh pembersihan rutin. Masalah utamanya adalah kerak air yang sering jadi musuh paling bandel. Kerak ini biasanya muncul di keran, ubin, area shower kaca, sampai titik-titik tempat tetesan air berkumpul yang bikin permukaan terlihat kusam dan susah banget dihilangkan.

Nah, ada satu hack yang lagi viral di media sosial buat bikin kamar mandi kelihatan lebih bersih tanpa ribet. Caranya adalah dengan menggunakan produk yang kemungkinan besar sudah ada di rumah, yaitu pewangi pakaian. Ide di balik trik ini simpel: pewangi pakaian bisa membantu menghilangkan noda air sekaligus meninggalkan aroma yang segar, jadi suasana kamar mandi terasa seperti baru saja dibersihkan secara menyeluruh.

Hack kebersihan yang ramai di media sosial memang sering jadi favorit karena menawarkan solusi praktis dengan bahan-bahan sederhana yang sudah tersedia di rumah. Selain soal wangi, pewangi pakaian punya kandungan yang bisa bikin permukaan area yang dibersihkan terasa lebih halus dan terlihat lebih segar.

Tapi perlu diingat, trik ini ada batasannya. Kalau keraknya sudah terlalu parah atau sudah lama sekali, terutama pada keran dan permukaan logam, kamu tetap butuh cairan pembersih khusus kerak yang lebih kuat. Jadi, penggunaan pewangi pakaian ini lebih cocok sebagai solusi perawatan harian untuk menjaga kebersihan kamar mandi di antara jadwal pembersihan mendalam.

Kunci utama supaya kerak air nggak cepat balik lagi sebenarnya cuma satu: rajin mengeringkan permukaan setelah selesai mandi. Tetesan air yang tertinggal di keran dan permukaan kaca itulah yang nantinya meninggalkan noda kerak. Dengan menggunakan kain mikrofiber dan meluangkan waktu beberapa menit untuk mengelap, kamar mandi bakal tetap berkilau lebih lama dan proses bersih-bersih jadi terasa jauh lebih ringan.