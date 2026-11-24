Hiburan

Guns N' Roses akhirnya menyapa penggemar di Jakarta lewat lagu-lagu andalannya pada Sabtu, 21 November 2026. Konser yang digelar di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan ini berjalan lancar meski sempat ada gangguan hujan.

Keseruan acara ini nggak cuma dirasakan fans biasa, tapi juga deretan artis Tanah Air yang terpantau ikut menonton. Mereka bahkan membagikan momen nostalgia tersebut lewat akun media sosial masing-masing.

Meski cuaca sempat tidak bersahabat, konser itu menyisakan kenangan bagi para penggemar. Jadi pengen tahu siapa saja artis yang hadir biar bisa kepoin feed mereka satu per satu.