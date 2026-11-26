Hiburan

Jeyma Monica benar-benar lagi di puncak performanya. Penyanyi muda ini berhasil bikin heboh karena empat lagunya langsung menduduki posisi nomor satu di daftar video musik trending YouTube Music Indonesia pada 23 November 2026.

Kebayang nggak sih, empat lagu berbeda tapi semuanya bisa sampai di posisi teratas secara bersamaan? Ini bukti kalau pendengar lagi haus banget sama karya Jeyma, terutama lewat konten musik digital dan penampilan live music yang bikin suasana terasa lebih dekat sama penonton.

Lagu-lagu yang berhasil menguasai tangga lagu tersebut adalah Mimpi Manis, Dirantai Digelangi Rindu, Laut Kidul, dan Lilakne Lungamu. Meski punya karakter dan nuansa yang beda-beda, keempatnya tetap dapat respons positif dari para pendengar.

Mimpi Manis jadi salah satu karya yang makin memperkuat popularitas Jeyma di dunia digital. Terus ada Dirantai Digelangi Rindu yang membawa nuansa emosional tentang kerinduan, warna yang memang khas banget di lagu-lagu populer berbahasa Jawa.

Ada juga Laut Kidul karya Denny Caknan dan Hendra Kumbara. Lagu ini dibalut musik dangdut koplo dengan nuansa sendu yang bercerita soal kenangan orang yang sudah pergi. Terakhir, ada Lilakne Lungamu yang sebelumnya dikenal lewat karya Evan Loss. Lagu ini mengangkat kisah tentang merelakan seseorang dengan lirik bahasa Jawa yang sederhana tapi tetap menyentuh.

Jujur, bisa borong empat posisi satu sekaligus itu pencapaian yang nggak main-main. Kira-kira lagu mana yang jadi favorit kalian?