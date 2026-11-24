Hiburan

Gerard Way secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar Indonesia dalam rangkaian Long Live the Black Parade Tour. Momen spesial ini terjadi setelah My Chemical Romance (MCR) membawakan lagu Thank You for the Venom di Jakarta.

Permintaan maaf ini dipicu oleh adanya penundaan jadwal konser MCR di beberapa negara Asia Tenggara. Dampak perubahan jadwal tersebut dirasakan oleh penggemar di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, hingga Indonesia. Bahkan, penampilan mereka di Hammersonic Festival yang seharusnya berlangsung pada 3 Mei 2026 juga ikut terdampak perubahan jadwal.

Terima kasih untuk Killjoy

Di sela-sela penampilannya, sang vokalis menyapa penonton dan berterima kasih kepada promotor serta para penggemar yang tetap hadir meskipun jadwal konser sempat berubah. Gerard Way mengakui bahwa meminta penonton untuk mengatur ulang waktu mereka setelah mengalami penundaan bukanlah hal yang sederhana.

"Jadi, sebentar saja, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada promotor yang sudah memungkinkan konser ini terlaksana. Kami juga ingin berterima kasih kepada kalian semua," ujar Gerard.

Ia juga menambahkan bahwa situasi serupa terjadi di beberapa pemberhentian tur mereka lainnya. Namun, kehadiran para penggemar yang tetap datang menjadi hal yang sangat berarti bagi MCR. Gerard juga menyadari bahwa tidak mudah meminta penonton untuk datang kembali setelah konser dijadwalkan ulang.

Kemegahan teatrikal The Black Parade

Selain momen emosional tersebut, MCR tetap menyuguhkan pertunjukan teatrikal sebagai daya tarik utama tur ini. Mereka membawakan 11 lagu dari album The Black Parade (2006) secara berurutan.

Acara dibuka dengan nuansa operatik oleh Charlotte Kelso yang membawakan Over Fields (The National Anthem of Draag) dengan vokal seriosa. Setelah itu, Gerard Way mengambil alih panggung lewat lagu The End. dan Dead! untuk membawa penonton masuk ke dunia teatrikal yang menjadi konsep utama pertunjukan.

Sepanjang konser, Gerard beberapa kali berinteraksi untuk membakar energi stadion. Ia bahkan meminta seluruh Killjoy untuk ikut meramaikan konser.

Nostalgia lagu-lagu B-side

Setelah puas bernostalgia dengan album The Black Parade lewat lagu I Don't Love You dan Teenagers, MCR masuk ke bagian B-side. Sesi kedua ini berisi deretan lagu favorit penggemar dari katalog musik mereka.

Beberapa lagu yang dibawakan antara lain The Ghost of You dan I'm Not Okay (I Promise) yang langsung membangkitkan energi penonton. Suasana mencapai puncaknya saat MCR membawakan Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), serta lagu ikonis Helena yang membawa memori penonton kembali ke era Three Cheers for Sweet Revenge.

Konser ini akhirnya menjadi kombinasi antara perayaan 20 tahun The Black Parade, permintaan maaf, dan energi emo yang terbukti belum padam bagi para Killjoy Indonesia.