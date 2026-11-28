Hiburan

Ada pemain baru di industri hiburan, namanya Garuda Entertainment. Perusahaan ini lahir dari kolaborasi pelaku EO dan WO yang sudah digodok selama empat bulan. Menariknya, mereka punya delapan divisi sekaligus, mulai dari EO, WO, manajemen artis, media, infotainment, olahraga, sampai production house (PH), tapi sengaja nggak bikin label rekaman.

Strategi mereka cukup ambisius. Garuda Entertainment mau bantu artis senior biar bisa nyambung lagi sama pasar lewat skema manajemen eksklusif yang disebut Take Over, salah satunya bareng Ifan dari Trio Sigala. Selain itu, ada juga daftar artis reguler seperti Seruni Bahar, Tuan Pandu, dan Layak Band, plus pendatang baru Aditya Nata. Paket lengkapnya mencakup garapan konten medsos, MV, radio daerah, sampai live show.

Biar makin pecah, mereka bakal mengadakan roadshow di 30 titik sepanjang Desember 2026. Perjalanan ini dimulai dari Malang pada 1 Desember, lalu lanjut ke Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan bakal closing di Jakarta. Mereka juga menggandeng Kadin daerah dan pelaku usaha lewat podcast Ruang UMKM Naik Kelas.

Tapi jujur saja, punya banyak divisi dan jadwal padat itu satu hal, eksekusinya hal lain. Tantangan berat mereka ada di transparansi pembagian hasil, perlindungan hak artis, konsistensi harian, dan fakta bahwa comeback itu nggak bisa cuma modal nostalgia doang. Kita lihat saja nanti gimana mereka handle ini semua.

Salah satu project yang sudah jalan adalah Tiga Srigala dengan single baru berjudul Tiga Srigala. Lagu karya Yoni Dores ini ternyata lahirnya spontan banget. Lia Ladysta cerita kalau mereka awalnya cuma hafalin dua lagu, tapi tiba-tiba saat recording, ada lagu baru yang langsung dikerjakan hari itu juga.

Lia Ladysta bilang kalau Yoni Dores bikin lagu ini supaya publik tahu kalau Tiga Srigala masih aktif di dunia hiburan. Harapannya, single ini bisa jadi hiburan buat pendengar tanpa harus bawa kisah yang berat-berat.