Hiburan

Fajar Sadboy berhasil membeli rumah pertamanya sebelum menginjak usia 20 tahun. Pencapaian ini jadi momen penting dalam kariernya setelah beberapa tahun terjun di industri hiburan nasional. Pria asal Gorontalo ini membeli hunian yang berlokasi di kawasan Bekasi tersebut menggunakan uang tabungan yang ia kumpulkan sejak merantau dan mulai bekerja di Jakarta.

Fajar mengenang proses menabungnya dengan mengatakan, Dari pertama berkarier di Jakarta. Ternyata, keberhasilan ini tidak lepas dari peran manajemen yang membantunya mengelola keuangan. Dengan pengelolaan yang benar, penghasilannya bisa dialokasikan untuk kebutuhan jangka panjang. Langkah ini menunjukkan kesadaran finansial yang jarang dimiliki kreator lain di usia muda, sekaligus membuktikan kalau popularitas bisa diubah menjadi aset nyata.

Rumah baru ini sengaja dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan kreatif Fajar. Selain menyediakan beberapa kamar, hunian tersebut memiliki ruang khusus untuk bermain musik, melakukan siaran langsung, serta mengembangkan proyek-proyek digital. Fajar juga punya rencana untuk mengubah salah satu ruangan menjadi studio pribadi supaya bisa berkarya lebih leluasa dari rumah.

Bagi Fajar Sadboy, rumah ini bukan sekadar simbol kesuksesan pribadi, tapi hadiah untuk keluarga yang selalu memberi semangat. Ia akan tinggal di sana bersama ibu, kakak tertua, dan neneknya. Momen tasyakuran rumah tersebut menjadi sangat spesial karena sang nenek baru pertama kali datang ke Jakarta.

Aku bareng mama, sama kakak yang paling tua sama oma, ujar Fajar. Ia menambahkan bahwa, Oma kebetulan kemarin pas tasyakuran datang ke Jakarta dan itu pertama kali oma ke sini. Pencapaian Fajar ini menjadi pengingat tentang pentingnya kerja keras, mengatur keuangan, dan berbakti kepada keluarga sejak usia muda.