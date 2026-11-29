Hiburan

Erin Wartia membantah tuduhan bahwa dirinya boros. Hal ini menjadi respons atas tudingan gaya hidup mewah, penggunaan barang merek ternama, hingga kebiasaan sering bepergian ke luar negeri.

Erin menjelaskan bahwa aktivitas perjalanannya tersebut dilakukan karena ada kebutuhan.

Tuduhan soal gaya hidup boros ini ternyata sempat masuk dalam isi gugatan cerai Andre Taulany terhadap Erin yang bocor ke publik. Dalam gugatan itu, Erin disebut kerap memesan makanan lewat ojek online dengan nominal hingga puluhan juta.

Disebutkan bahwa dalam enam bulan terakhir, Erin kerap memesan makanan mahal melalui aplikasi Gojek. Biaya pesanannya diklaim bisa mencapai Rp2 juta dalam satu hari, atau jika diakumulasikan mencapai Rp40 sampai Rp50 juta per bulan.

Selain masalah pengeluaran, isi gugatan itu juga menyoroti sikap Erin sebagai istri. Dalam gugatan itu diceritakan Erin pernah memesan tiket umrah untuk dirinya, sang ibu, mertuanya, dan anak-anaknya. Namun, jadwal keberangkatan tersebut tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh Erin.

Dalam gugatan itu, Erin disebut bersikap sinis saat membatalkan rencana tersebut. Ia disebut berkata orang tua Andre akan sakit-sakitan di sana dan ia susah mengurus mereka.