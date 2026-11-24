Hiburan

DJ Yasmin resmi melepas masa lajangnya dan menikah dengan kekasihnya, Calvin Valerian. Acara pernikahan ini digelar di InterContinental Hotel Bandung pada 18 November 2026. Dalam momen spesial tersebut, DJ Yasmin tampil anggun mengenakan pakaian berwarna putih.

Selain urusan asmara, DJ Yasmin juga dikenal hobi mengajak DJ lain yang sedang berkunjung ke Indonesia untuk kulineran. Salah satu yang pernah ia ajak adalah DJ Alex Morph yang berasal dari Jerman. Mereka mencoba menu nasi padang bersama.

Dalam kunjungan kuliner itu, DJ Yasmin mengenalkan jangek siram atau kerupuk kulit yang disiram kuah gulai. Begitu suapan pertama, DJ Alex Morph langsung suka dengan rasanya. Tidak berhenti di situ, DJ Yasmin juga menawarkan rendang yang sudah terkenal sebagai salah satu makanan terenak. Respon DJ Alex Morph pun singkat dan jelas: "Mantap!"

Hubungan DJ Yasmin dan Calvin juga diwarnai dengan berbagai momen liburan bersama. Saat berkunjung ke Shanghai, DJ Yasmin menyempatkan diri mencicipi minuman milk tea langsung di China.

Kegemaran DJ Yasmin untuk quality time juga terlihat saat ia menyambangi sahabatnya di Belanda dengan hangout ke kafe. Selain itu, ia sering menikmati jamuan masak dari teman-teman yang mengundangnya datang berkunjung.