Hiburan

Ding Yuxi, aktor asal Cina, mengungkapkan rasa penasarannya terhadap budaya minum kopi yang unik di Indonesia. Bintang serial Melody of Golden Age ini mengaku sudah melakukan riset kecil mengenai kuliner lokal lewat media sosial sebelum tiba di Jakarta untuk kunjungan perdananya.

Pada 25 November 2026 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Ding Yuxi menceritakan pengalamannya melihat video pendek tentang cara minum kopi yang tidak biasa di tanah air. Menurut dia, ada piring di atas cangkir kopi yang ditaruh terbalik, lalu saat ingin diminum, cangkir itu sedikit dibuka, ditutup, dibuka, ditutup.

Teknik penyajian kopi gelas terbalik di atas piring kecil ini dikenal sebagai tradisi kupi khop yang berasal dari Meulaboh, Aceh Barat. Ding Yuxi mengaku belum pernah mencoba tradisi ini secara langsung dan sangat berharap punya kesempatan untuk mencicipinya. Menurut saya ini adalah cara minum yang belum pernah saya coba sebelumnya, tetapi saya sangat ingin mencobanya. Jika saya ada kesempatan untuk datang ke sini sekali lagi, saya ingin mencobanya, kata aktor tersebut.

Selain penasaran dengan teknik penyajian yang unik, aktor berusia 31 tahun ini juga tertarik untuk mengunjungi salah satu kedai kopi legendaris di Indonesia. Ketertarikannya muncul setelah mengecek media sosial dan menemukan kafe yang katanya sudah berusia 100 tahun dengan papan nama berwarna hijau.

Ding Yuxi merasa tertarik karena ia sendiri menyukai warna hijau. Baginya, warna hijau memberikan kesan yang penuh energi serta semangat hidup. Ia bahkan berencana untuk jalan-jalan sendiri dan mampir ke kedai tersebut untuk mengecek suasananya jika ada kesempatan nantinya. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan, saya bersedia untuk berjalan-jalan sendiri lalu mampir ke kedai kopi itu untuk mengecek suasana di sana, pungkasnya.

Kira-kira kalau dia beneran ke Aceh, bakal cocok nggak ya sama rasa kopinya?