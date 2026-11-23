Hiburan

Dinda Ghania Althafunnisa belakangan ini jadi perbincangan publik setelah latar belakang keluarganya menarik perhatian. Penyanyi muda ini adalah putri dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Hj. Raden Euis Handayani.

Namun, Dinda sudah lebih dulu menekuni dunia hiburan sebagai penyanyi dan aktris sejak usia belia. Lahir di Jakarta pada 10 November 2009, dia mulai menunjukkan minat musik lewat video cover lagu di media sosial.

Karier profesionalnya dimulai pada 2020 saat dia membawakan ulang lagu "Sempurna" bareng gitaris Andra Ramadhan. Di tahun yang sama, Dinda juga merilis single "I Love You, Bunda" yang liriknya dia tulis sendiri untuk sang ibu. Manis banget, ya!

Koneksinya di industri musik juga nggak main-main. Dia pernah bekerja sama dengan Nagita Slavina yang jadi executive producer buat lagu "Pelan-Pelan Melupakan" bersama Aan Story. Selain itu, Dinda berkolaborasi dengan Melly Goeslaw dan Yovie Widianto dalam lagu "Relung Hati" yang rilis pada 2026.

Masih di tahun 2026, Dinda mulai go international dengan merilis single berbahasa Inggris. Ada "Bad Connection" pada 22 Juni, "Half of Me" pada 4 Juli, dan "What If I'm Never Enough" pada 22 Agustus. Untuk ketiga lagu ini, dia menggandeng Josh Cumbee, produser sekaligus komposer asal Amerika Serikat.

Nggak puas cuma nyanyi, Dinda juga mencoba peruntungan di dunia akting. Pada 2021, dia main di film pendek "Berteman Saja". Debut layar lebarnya terjadi pada 2023 lewat film "Adagium" memerankan karakter Amira, lalu lanjut membintangi film "Indonesia dari Timur" pada 2024 sebagai karakter Anya.

Pengalamannya makin lengkap setelah tampil di beberapa festival musik besar Indonesia pada 2026. Dia sempat tampil di Prambanan Jazz Festival pada Juli, lalu lanjut ke LaLaLa Festival pada Agustus. Paket lengkap banget, dari musik, film, sampai panggung festival sudah dia sikat semua.

Kira-kira bakal ada proyek kejutan apa lagi ya setelah ini?