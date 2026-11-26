Hiburan

Pedangdut Dewi Perssik melayangkan protes kepada Doktif setelah program Pagi-pagi Ambyar disebut sebagai program sampah. Dewi Perssik, atau yang akrab disapa Depe, merasa dirinya menjadi sasaran kritik akibat sebutan tersebut pada acara yang dipandunya.

Keberatan ini disampaikan Dewi melalui akun Instagram pribadinya @dewiperssik9 pada Rabu, 25 November 2026.

Kira-kira Doktif bakal minta maaf atau malah makin panas ya?