Hiburan

Dunia hiburan lagi ramai membicarakan kedekatan Devano Danendra dan Maria Theodore. Maria Theodore terlihat mendampingi Devano Danendra untuk suatu hal baru di mal Central Park.

Maria Theodore mengunggah foto saat mendampingi Devano, yang dilihat pada Selasa (24/11/2026). Dalam unggahan itu, Maria menulis kata "Selamat" yang dilengkapi dengan emoji surat cinta.

Devano Danendra mengunggah ulang foto tersebut dengan memberikan tanda hati dan menulis "My girls". Duh, kode keras banget nggak sih?

Sebenarnya mereka bukan orang asing, karena Devano dan Maria pernah bekerja sama dalam satu proyek serial berjudul Zona Merah. Ada juga momen mereka makan mi instan bareng di lokasi syuting.

Kira-kira ini beneran pacaran atau cuma sahabat yang terlalu kompak ya?