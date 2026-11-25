Hiburan

Aktor Deva Mahenra merasa kapok menonton konser di Jakarta International Stadium (JIS) setelah menyaksikan penampilan My Chemical Romance (MCR) bersama istrinya, Mikha Tambayong.

Lewat unggahan di Threads, Deva mengeluhkan kemacetan yang terjadi saat penonton meninggalkan kawasan JIS usai konser pada Minggu, 22 November 2026. Pengalaman pertamanya menonton konser di stadion tersebut membuatnya menyebut momen ini kemungkinan menjadi pengalaman terakhirnya menonton pertunjukan musik di sana bersama sang istri.

Meski sempat memberi semangat buat penonton lain yang masih terjebak macet saat perjalanan pulang, Deva tetap bisa bercanda. Ia berseloroh kalau situasi semrawut di JIS justru bikin target 10 ribu langkah hariannya jadi lebih mudah tercapai.