Hiburan

Denny Sumargo dan Olivia Allan memutuskan untuk menghentikan sementara program bayi tabung untuk anak kedua mereka. Langkah ini diambil karena beberapa upaya yang sudah dijalankan dinilai belum memberikan hasil serta kondisi yang optimal.

Dalam keterangannya pada 28 November 2026, Denny Sumargo menjelaskan kalau tahun ini mereka memutuskan untuk "close". Menurutnya, melihat kondisi sebelumnya, akan lebih bagus jika program tersebut dilanjutkan tahun depan saja.

Keputusan untuk menunda program kehamilan ini juga berkaitan dengan kondisi fisik Denny yang menurun. Berat badannya naik 14 kilogram sampai menyentuh angka 94 kilogram. Hal ini sempat membuatnya drop, bahkan kadar kolesterolnya mencapai angka 300.

Denny berjanji akan memberikan update tahun depan mengenai apakah proses tersebut berhasil atau tidak. Ia merasa yakin keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh doa dari orang-orang yang mengikuti proses dirinya dan Olivia.

Meski rencana menambah momongan harus tertunda, mantan pebasket ini tetap merasa bersyukur atas kehadiran putri sulungnya, Gabriella Allan Sumargo atau Biel. Denny merasa ada perubahan besar dalam hidupnya sejak menjadi ayah, termasuk menjadi lebih sabar dan menjalani gaya hidup yang lebih tenang.

Baginya, memiliki anak perempuan memberikan pengalaman yang berbeda dan sangat seru. Interaksi dengan Biel juga memberikan energi positif bagi bintang film Baby Udon ini di tengah padatnya aktivitas dan dinamika hidup yang ia hadapi. Momen sederhana bersama anaknya menjadi penguat bagi Denny untuk terus melangkah dengan rasa syukur.

Jujur, kita semua dukung banget perjuangan mereka. Semoga tahun depan kondisinya sudah jauh lebih fit dan hasilnya sesuai harapan. Semangat, Dens!