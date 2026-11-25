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Deddy Corbuzier baru saja mengeluarkan peringatan keras buat para pria yang berniat mendekati putri angkatnya, Nada Tarina Putri Marsianno. Lewat media sosial pada 23 November 2026, Deddy membagikan foto dirinya memakai kaus hitam yang di bagian belakangnya tertulis 10 syarat wajib bagi calon kekasih Nada.

Syarat paling utama yang ditegaskan Deddy adalah si pria tidak boleh menjadi pengangguran. Deddy juga menunjukkan sisi protektifnya dengan menulis bahwa meskipun Nada menyukai pria tersebut, bukan berarti Deddy akan otomatis menyukainya. Bahkan, dia secara blak-blakan menulis bahwa dia tidak suka manusia.

Aturan soal waktu juga jadi poin penting. Pria yang menjemput Nada harus datang langsung ke depan rumah tanpa perlu membunyikan klakson karena Deddy sendiri yang akan keluar. Selain itu, Nada wajib sudah kembali ke rumah paling lambat pukul 21.00 WIB, dengan alasan tegas bahwa itu adalah rumah Deddy, bukan rumah si pria.

Deddy juga memperingatkan agar tidak ada yang berani berbohong atau mempermainkan perasaan putrinya. Sebagai seorang mentalis, Deddy yakin bisa mendeteksi kebohongan. Dia bahkan memberi ancaman bahwa apa pun yang dilakukan pria itu kepada Nada, akan dia lakukan balik kepada si pria.

Bukan cuma Deddy yang menjaga Nada, putranya, Azka Corbuzier, juga disebut akan ikut melindungi adiknya. Deddy bahkan mengklaim bahwa Azka bisa jauh lebih kejam darinya jika menyangkut Nada. Deddy menutup unggahannya dengan pesan dari akun Azka yang meminta para pria menunggu sampai Nada berusia 21 tahun.

Jujur, ini level protektif yang sangat maksimal. Bayangin aja, baru sampai depan rumah sudah harus siap mental hadapi mentalis dan kakaknya yang katanya lebih kejam. Berani nggak ya yang mau daftar jadi pacar Nada?