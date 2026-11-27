Hiburan

Banyak karakter Marvel yang punya kekuatan kosmik atau senjata canggih, tapi ada segelintir petarung yang benar-benar menonjol karena keahlian bertarung jarak dekat atau hand-to-hand combat. Dalam menentukan peringkat ini, kriteria utamanya bukan kekuatan mentah atau serangan jarak jauh seperti milik Hawkeye dan Cyclops, melainkan penguasaan teknik serta efektivitas saat berduel tangan kosong maupun menggunakan senjata jarak dekat.

Teknik dan Keahlian Fisik

Spider-Man menempati posisi puncak sebagai petarung jarak dekat terbaik Marvel. Ia tidak hanya mengandalkan jaringnya, tapi kombinasi kelincahan ekstrem, kekuatan fisik luar biasa, dan Spider-Sense membuatnya nyaris mustahil disentuh dalam duel satu lawan satu. Hal yang lebih hebat lagi, Peter selalu menahan kekuatannya agar tidak membunuh lawannya, namun meski dengan batasan tersebut, tidak ada karakter Marvel lain yang mampu menandinginya.

Thanos juga menjadi sosok yang nyaris tak tertandingi meski tanpa Infinity Gauntlet. Ia mampu mendominasi medan perang melawan para pahlawan terkuat bumi sendirian. Bahkan, ia berhasil menghajar Hulk di awal Avengers: Endgame murni menggunakan teknik dan kekuatan fisiknya tanpa bantuan Power Stone.

Steve Rogers tidak bergantung pada senjata untuk menang walaupun ia identik dengan perisai vibranium dan palu Mjölnir. Kombinasi serum prajurit super, kondisi fisik prima, dan penguasaan berbagai teknik bela diri menjadikannya salah satu petarung tangan kosong terbaik di MCU.

Shang-Chi sudah menjadi master seni bela diri yang sempurna sejak awal kemunculannya. Kemampuannya melonjak ke level yang jauh lebih mengerikan saat dipadukan dengan kekuatan Ten Rings, sehingga ia menjadi salah satu petarung paling komplet menjelang Avengers: Doomsday.

Insting dan Modifikasi Tubuh

Wolverine mengungguli Deadpool karena memiliki insting bertarung hewani yang tajam, kerangka Adamantium, serta pengalaman tempur lintas generasi. Logan terbukti mampu memenangkan pertarungan jarak dekat secara efektif bahkan tanpa mengeluarkan cakarnya sekalipun.

Gamora memiliki bakat alami yang lebih unggul dibandingkan Nebula. Hal ini terbukti dari setiap modifikasi sibernetika yang terpasang di tubuh Nebula, yang merupakan bukti kekalahannya dari Gamora saat keduanya dipaksa berduel oleh Thanos semasa kecil.

Nebula sendiri terus membuktikan dirinya sebagai petarung elit sejak debutnya di Guardians of the Galaxy pada 2014. Gaya bertarung yang agresif dan lincah, dipadukan dengan modifikasi sibernetika pada tubuhnya, membuat Nebula sangat berbahaya dalam duel jarak dekat.

Black Widow mengandalkan puncak kondisi fisik dan mental hasil pelatihan mata-mata karena ia tidak memiliki kekuatan super sedikit pun. Meski terbukti mampu bertahan di garis depan bersama Avengers, ia tetap memiliki batasan fisik jika harus berduel satu lawan satu melawan entitas kosmik yang jauh lebih kuat.

Kekuatan Alami dan Genetik

Setiap pemegang gelar Black Panther, baik T'Chaka, T'Challa, maupun Shuri, adalah petarung terbaik Wakanda bahkan sebelum mengonsumsi Heart-Shaped Herb. Mereka menjadi representasi petarung jarak dekat paling murni yang sangat mengandalkan seni bela diri tangan kosong dan kelincahan.

Beast menjadi salah satu petarung garis depan X-Men yang paling ditakuti karena mutasi fisiknya, meskipun ia lebih dikenal sebagai ilmuwan. Saat situasi memaksa, kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa memungkinkannya melumpuhkan gelombang musuh dengan tangan kosong.

Kekuatan fisik, daya tahan, dan regenerasi cepatnya berasal murni dari DNA ras alien Kylosian, bukan hasil eksperimen, meskipun ia masih kurang dalam hal pelatihan bela diri formal.

Terakhir ada Taskmaster yang memiliki kemampuan meniru gaya bertarung siapa pun yang pernah ia lihat dengan sempurna. Namun, ketergantungannya pada teknik orang lain menjadi kelemahan fatal karena ia akan kesulitan menciptakan solusi orisinal jika berhadapan dengan lawan yang mampu membaca dan mematahkan seluruh repertoar gerakannya.

Kira-kira siapa yang bakal menang kalau Spider-Man duel lawan Thanos tanpa kekuatan kosmik?