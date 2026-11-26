Hiburan

YS alias Yulia, mantan asisten pribadi aktris Diana Pungky, menyampaikan keluh kesahnya soal masa kerjanya yang disebut mencapai 33 tahun. Lewat pengacaranya, Maxi Karepu, YS mengungkapkan keluh kesahnya soal masa kerja yang sangat panjang bersama keluarga dan Diana Pungky.

Dalam surat curhatannya, YS mengaku harus siap siaga 24 jam untuk memenuhi segala kebutuhan Diana Pungky. Di sisi lain, YS menilai gaji yang diterimanya tidak sepadan.

Maxi Karepu menjelaskan bahwa YS sebenarnya sudah lama ingin berhenti bekerja. Menurut kuasa hukumnya, YS sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku Diana Pungky.

Hubungan kerja dan kedekatan YS dengan keluarga Diana Pungky disebut telah berlangsung sejak 1993 bersama sang ayah, sebelum berlanjut menjadi asisten pribadi Diana sejak 1998.

Pada 1 Juli 2026, Diana Pungky melaporkan YS ke Polda Metro Jaya. Dugaan yang dilaporkan meliputi penggelapan dana, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sampai pemalsuan surat dan identitas.

Keterangan soal curhatan YS ini disampaikan Maxi Karepu saat ditemui di Polda Metro Jaya pada 26 November 2026.