Hiburan

Pengusaha asal Belgia, Florian Jacques, baru saja bikin momen lamaran yang super unik buat aktris Indonesia, Claresta Taufan. Bukannya dinner romantis, Florian justru melamar Claresta di bawah laut pas mereka berdua lagi asyik menyelam.

Kebayang nggak sih, kejutan ini terjadi di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Menurut Claresta, ini jadi salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya. Lewat Instagram, dia membagikan kabar bahagia kalau dirinya dan Florian kini resmi bertunangan.

Claresta sempat mengaku merasa gugup waktu Florian menyampaikan niat untuk melamarnya. Tapi, dia benar-benar nggak menyangka kalau Florian bisa menyiapkan kejutan yang pas banget dengan apa yang dia sukai. Karena Florian paham banget hal-hal yang disukai pasangannya, momen lamaran ini terasa sangat personal dan spesial buat Claresta.

Saking spesialnya, kejutan ini nggak disiapkan Florian sendirian. Dia dibantu oleh tim Bebasreserve dan @oceans5dive buat memastikan semua rencana di bawah laut itu berjalan lancar. Claresta pun menerima lamaran tersebut dengan bahagia.

Keputusan ini jadi langkah baru buat hubungan asmara mereka untuk menuju jenjang pernikahan. Jujur, kita salut banget sama effort Florian yang sampai menyelam 12 meter cuma buat minta Claresta jadi istrinya. Definisi benar-benar berjuang demi cinta, ya!

Kira-kira kalau kalian dilamar, mau di tempat unik kayak gini juga nggak?