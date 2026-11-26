Hiburan

Mendatangkan musisi atau artis internasional ke Indonesia ternyata bukan perkara mudah. Promotor harus melewati proses panjang, mulai dari negosiasi dengan manajemen, menyiapkan venue, hingga memastikan semua rencana konser berjalan lancar. Pengalaman ini dirasakan langsung oleh Adrie Subono, promotor musik yang dikenal melalui Java Musikindo dalam menghadirkan berbagai bintang dunia ke Tanah Air.

Pengalaman tak terlupakan bareng Shah Rukh Khan

Dalam sebuah wawancara pada 23 November 2026, Adrie mengenang momen ketika ia membawa bintang Bollywood, Shah Rukh Khan, ke Indonesia. Pertunjukan bertajuk “Temptation Reloaded” itu digelar pada 8 Desember 2012 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Menariknya, Adrie mengaku sebenarnya ia tidak terlalu menyukai Shah Rukh Khan karena tidak mengikuti lagu-lagunya.

Meski begitu, konser ini tetap menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Adrie karena berhasil mendatangkan keuntungan. Selain soal cuan, Adrie sangat terkejut melihat antusiasme media saat press conference. Ia mengaku belum pernah melihat jumlah media sebanyak itu dalam satu acara. Saking ramainya, Adrie mengibaratkan suasana press conference tersebut seperti ada kabar besar mengenai seorang presiden yang jatuh.

Tantangan bawa artis dunia di masa lalu

Adrie bercerita bahwa mendatangkan artis internasional pada masa lalu jauh lebih sulit dibandingkan sekarang. Salah satu kendala utamanya adalah karena Indonesia belum begitu dikenal sebagai destinasi konser oleh banyak manajemen artis dunia. Ketidaktahuan pihak manajemen internasional tentang Indonesia inilah yang membuat proses negosiasi menjadi berat.

Ada beberapa nama besar yang menurut Adrie sangat sulit untuk dibawa ke Indonesia saat mereka berada di puncak popularitas, salah satunya adalah Mariah Carey. Selain Mariah Carey, band Muse juga menjadi nama yang menurutnya tidak mudah untuk didatangkan pada saat itu.

Drama pembatalan dan keterbatasan venue

Tidak hanya soal negosiasi, Adrie juga sering menghadapi situasi tak terduga yang menyebabkan konser batal. Ia mengingat momen saat Black Eyed Peas terpaksa batal tampil karena kondisi kesehatan salah satu personelnya. Hal serupa juga terjadi pada The Corrs, di mana penyanyinya mengalami sakit kuping sehingga tidak bisa terbang ke Indonesia dan jadwal harus mundur beberapa bulan.

Selain masalah artis, Adrie juga menyoroti keterbatasan tempat pertunjukan di masa lalu. Ia mengenang bahwa dulu pilihan gedung pertunjukan sangat terbatas, hanya ada Tennis Indoor, JCC, dan Istora. Kondisi ini jauh berbeda dengan sekarang di mana venue sudah tersedia di mana-mana.

Saking terbatasnya pilihan tempat, Adrie pernah mengambil keputusan menantang dengan menggelar konser Westlife di Stadion Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro (GMSB), Kuningan, Jakarta Selatan. Adrie bahkan bercerita betapa sulitnya ia saat itu untuk menutupi area stadion tersebut.

Karena pengalaman tersebut, Adrie merasa promotor masa kini jauh lebih beruntung. Kehadiran berbagai stadion, arena, hingga ruang pertunjukan baru memberikan banyak alternatif bagi penyelenggara untuk menyesuaikan skala dan konsep acara yang ingin dibuat.