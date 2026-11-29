Fesyen

Lupakan dulu gaya sleek bun yang kaku dan super rapi. Sekarang saatnya beralih ke 90s updo yang kasih kesan lebih lembut, penuh, dan seksi. Tren yang membawa kembali nuansa nostalgia ini hadir dengan volume yang melimpah dan aura romantis, tapi tetap terasa modern karena teksturnya yang ringan dan tingginya yang pas.

Gaya rambut ini fleksibel banget buat dipakai. Kamu bisa bikin tampilan yang lebih santai buat sekadar nongkrong ngopi, atau dibuat lebih tegas dan rapi kalau mau dipakai buat acara malam hari. Biar hasilnya maksimal, ada beberapa langkah rahasia yang perlu diikuti.

Kuncinya adalah mulai dengan rambut yang benar-benar kering. Sisir rambut sampai rapi banget buat menghilangkan semua kekusutan atau listrik statis. Karena gaya ini butuh alat pemanas untuk menciptakan volume, jangan lupa semprotkan heat protectant spray ke seluruh panjang rambut. Setelah itu, bagi bagian depan rambut menggunakan sisir dan jepit secara terpisah dari sisa rambut lainnya.

Kumpulkan bagian belakang rambut menjadi ponytail tinggi dengan bantuan sisir, lalu ikat kuat menggunakan karet rambut. Untuk menciptakan volume, gunakan curling iron untuk menggulung helai rambut berukuran setengah inci di sekeliling porosnya sampai terbentuk keriting kecil yang rapi di seluruh ponytail tersebut.

Setelah selesai, bagi ponytail menjadi dua bagian. Silangkan kedua bagian tersebut satu kali, lalu putar dan pelintir rambut sampai membentuk cepolan atau bun. Kunci posisi ini menggunakan karet rambut kedua dan beberapa bobby pins supaya tetap stabil dan tidak geser.

Terakhir, urus bagian depan rambut yang tadi dijepit. Buat keriting pada bagian depan dengan helai yang lebih kecil agar hasilnya lebih kencang. Kamu bisa membuat belahan samping kalau mau, lalu tarik bagian depan ke arah belakang. Jangan lupa sisakan beberapa helai rambut agar menjuntai membingkai wajah buat dapetin look yang effortless cool.