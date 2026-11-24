Hiburan

Bernadya baru saja merilis album deluxe bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya)'. Menariknya, di album ini Bernadya menggandeng beberapa musisi senior era 2000-an, salah satunya adalah gitaris Sheila on 7, Eross Candra.

CEO JUNI Records, Boim, menjelaskan kalau pemilihan produser dari era 2000-an ini memang sudah direncanakan matang. Tujuannya supaya album ini punya nuansa nostalgia. Boim menyebutkan bahwa jika di album penuh sebelumnya mereka menggunakan produser masa kini, kali ini mereka sengaja membawa materinya ke era 2000-an asli.

Bisa bekerja sama dengan Eross Candra sebenarnya adalah impian lama Bernadya yang akhirnya terwujud. Tapi, jujur saja, prosesnya tidak langsung mulus secara mental. Bernadya mengaku sempat merasa cemas dan insecure di awal rekaman karena harus berhadapan dengan musisi senior yang standar karyanya sangat tinggi.

Tapi kayak kalau bekerja dengan Mas Eross, tentu pertamanya juga ada insecure tuh, ungkap Bernadya dalam acara Berbincang Pagi Setelahnya di Jakarta Pusat.

Lucunya, ternyata Eross Candra pun merasakan hal yang sama. Eross mengaku sempat ragu saat pertama kali ditawari memproduseri lagu Bernadya. Alasannya simpel: karya-karya Bernadya menurutnya sudah sangat kuat dan matang, sampai dia bingung mau diapain lagi.

Namun, keraguan itu hilang setelah Eross mendengar eksekusi lagu tersebut. Eross menceritakan kalau Bernadya mengirim voice note satu bagian saja dan menurutnya itu sudah enak.

Eross juga memuji cara Bernadya menulis lirik dan membawakan ide lagu. Baginya, gaya penulisan Bernadya mengingatkannya pada lirik lagu era 90-an hingga awal 2000-an yang terasa organik. Eross merasa gaya seperti itu sudah lama tidak dia kulik lagi, sehingga merasa seperti melakukan hal yang dia lakukan dulu.

Kolaborasi lintas generasi ini akhirnya menghasilkan lagu yang memukau. Album 'Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya)' kini sudah resmi dirilis dengan total 13 trek dan bisa didengarkan di berbagai platform streaming digital.

Saling minder tapi hasilnya malah pecah, definisi jodoh musik yang sebenarnya nggak sih?