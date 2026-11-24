Hiburan

Ayu Laksmi kembali menyapa penonton lewat film Hamka: Awal Mula Vol.3. Dalam film biografi yang disutradarai Fajar Bustomi ini, Ayu memerankan karakter Andung dan menantang diri dengan membawakan bahasa serta dialek Minang.

Keren banget sih melihat transisinya. Kalau kita tarik mundur, Ayu Laksmi ini sebenarnya salah satu lady rocker kondang di Indonesia era 1980-1990an. Masa itu bisa dibilang jadi era keemasannya di industri musik sebelum akhirnya dia juga sukses melebarkan sayap ke dunia seni peran.

Jiwa seninya memang sudah ada dari kecil karena tumbuh di lingkungan keluarga yang cinta musik. Bayangkan saja, sejak usia empat tahun Ayu sudah aktif tampil di berbagai festival seni, mulai dari skala lokal, nasional, sampai panggung internasional. Untuk urusan hati, Ayu sudah menikah dengan Steven Van Lierde sejak 2006.

Kira-kira karakter Andung bakal jadi role paling ikonik Ayu Laksmi nggak ya?