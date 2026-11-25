Hiburan

Aurel Hermansyah baru saja melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga kecilnya. Sebelum memulai ibadah di Makkah, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi Kota Madinah terlebih dahulu.

Momen spesial ini ia bagikan lewat unggahan foto saat berada di pelataran Masjid Nabawi. Aurel terlihat melakukan pemotretan dengan outfit abaya bernuansa hijau yang dipadukan dengan hijab warna abu-abu. Kombinasi warnanya bikin Aurel kelihatan anggun dan memesona banget, vibes-nya syahdu pol!

Selain urusan penampilan, Aurel juga merasa sangat bahagia bisa kembali ke tanah suci. Ada satu hal yang bikin dia bersyukur banget selama di Madinah, yaitu momen ketika bisa masuk ke Raudhah tanpa hambatan, bahkan sampai dibantu oleh askar yang bertugas di sana.

Jujur, pemilihan warna hijaunya pas banget sama suasana di sana, bikin look-nya terlihat fresh tapi tetap kalem. Kira-kira kalian lebih suka look abaya warna bold atau yang soft kayak gini?