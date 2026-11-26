Hiburan

Asha Assuncao baru saja membagikan momen serunya jalan-jalan di Istanbul, Turki. Kali ini, Asha memilih untuk eksplorasi kawasan Distrik Fatih yang terkenal ramai oleh wisatawan.

Asha nggak sendirian karena ia berkeliling bersama timnya untuk mengunjungi berbagai tempat menarik. Mulai dari mengunjungi kafe, toko souvenir, sampai jalan-jalan di taman, semuanya dikunjungi Asha yang tampak tertarik dengan banyak tempat di sana.

Satu hal yang paling gemas, Asha juga sempat ketemu dan bermain dengan beberapa kucing liar di sebuah taman di kawasan Fatih. Kucing-kucing di sana ternyata ramah banget sama manusia, bikin momen jalan-jalannya makin lengkap.

Jujur, vibes-nya kelihatan santai banget dan bikin kita pengen ikutan liburan ke Turki. Kira-kira setelah ini Asha bakal spill rekomendasi tempat hits lainnya nggak ya?