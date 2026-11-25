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Armani Exchange (A|X) baru saja mencoba cara baru buat ngenalin identitas fesyen mereka lewat kolaborasi dengan industri hiburan malam di Jakarta. Mereka bikin event club partnership pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan LTX di SCBD. Intinya, mereka pengin ngegabungin fesyen, musik, dan budaya kontemporer dalam satu acara yang terbuka buat publik.

Cara Armani Exchange Mengambil Alih Nightlife

Ada beberapa langkah yang dilakukan Armani Exchange buat mewujudkan konsep ini. Pertama, mereka menyulap LTX menjadi ruang pengalaman yang benar-benar merepresentasikan identitas brand mereka. Branding A|X dipasang di sejumlah area venue supaya suasana brand-nya terasa kuat.

Kedua, mereka melibatkan para tamu untuk langsung merasakan koleksinya. Para tamu yang hadir memakai busana Armani Exchange sepanjang acara. Langkah ini menjadi cara agar karakter brand yang ekspresif dan dinamis bisa masuk ke gaya hidup generasi masa kini lewat pengalaman yang nggak cuma sekadar belanja baju.

Ketiga, mereka menggunakan musik sebagai penggerak suasana. Acara ini dibuka dengan penampilan eksklusif dari DJ Dipha Barus yang membawa energi khasnya untuk membangun mood sepanjang malam. Selain itu, ada Shafa Harris yang hadir buat berinteraksi langsung dengan para tamu.

Strategi ini jadi cara A|X buat membangun hubungan yang lebih dekat dengan komunitas melalui pengalaman yang lebih luas daripada aktivitas fesyen biasa. Dengan menghubungkan baju, musik, dan nightlife, mereka mencoba memberikan pengalaman yang beda buat komunitasnya di Indonesia.

Sejumlah figur publik juga terlihat hadir di acara ini, mulai dari Rebecca Klopper, Arya Mohan, sampai Maysha Juan. Semuanya tampil pakai baju Armani Exchange yang emang didesain buat karakter gaya anak muda kontemporer. Jujur, strategi 'invasi' ke club kayak gini emang paling ampuh buat bikin brand kelihatan tetap relevan di mata kita. Penasaran nggak sih kalau brand lain bakal ikutan bikin party kayak gini juga?