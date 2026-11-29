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Ipone resmi berkolaborasi dengan musisi sekaligus motorcycle enthusiast, Ari Lesmana, sebagai Brand Ambassador Ipone Indonesia. Kerja sama ini bertujuan menghubungkan performa produk pelumas dengan pengalaman nyata para pengendara di jalanan, karena bagi rider, motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari gaya hidup, eksplorasi, hingga simbol kebebasan.

Menurut Aftermarketplus.id, Welmart Purba selaku Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), distributor resmi Ipone di Indonesia, menyebut Ipone ingin membangun hubungan dengan orang yang memang punya passion terhadap dunia roda dua, dan Ari memiliki karakter tersebut. Kolaborasi ini dibangun dari pengalaman autentik sebagai rider agar cerita mengenai Ipone bisa tumbuh lebih natural.

Karakter Ari yang dekat dengan dunia roda dua dan eksplorasi menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang lebih autentik antara brand, duta merek, dan komunitas. Hal ini diperkenalkan melalui sesi talkshow di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, di mana Ari menceritakan kecintaannya pada motor serta berbagai perjalanan yang memperkuat hubungannya dengan dunia otomotif.

Dalam sesi tersebut, Ari Lesmana mengungkapkan bahwa berkendara membuat hubungan seseorang dengan motornya menjadi sangat personal. Ia menambahkan bahwa semakin banyak perjalanan yang dijalani, semakin seseorang memahami karakter motor dan apa yang dibutuhkan dari kendaraan tersebut. Hal inilah yang membuat kolaborasi dengan Ipone terasa relevan bagi Ari karena fokusnya kembali pada cara menikmati motor dan perjalanan.

Ipone memandang kualitas pelumas harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata, mulai dari perlindungan mesin hingga konsistensi performa. Menurut Suara.com, hal ini bertujuan agar pengendara memiliki rasa percaya diri lebih besar saat menempuh berbagai rute. Fokus penuh pada segmen roda dua memungkinkan Ipone memahami produk bukan hanya dari sisi teknis mesin, tetapi juga bagaimana motor digunakan dalam kehidupan nyata. Welmart Purba, menurut Suara.com, menambahkan bahwa setiap rider memiliki karakter berkendara yang berbeda, sehingga produk menjadi fondasi untuk memberikan solusi agar mereka bisa menikmati pengalaman berkendara secara maksimal.