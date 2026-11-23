Hiburan

Aqeela Calista dan Fattah Syach nggak menutup kemungkinan buat kerja bareng lagi di masa depan. Keduanya berharap bisa satu proyek lagi, entah itu dalam bentuk sinetron atau series, setelah Asmara Gen Z selesai.

Harapan ini muncul karena pasangan karakter yang dijuluki Fatqeel ini ternyata masih jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Bahkan, Aqeela dan Fattah mengaku kaget melihat antusiasme penonton yang datang kasih dukungan pas SCTV Awards 2026.

“Doain aja yang terbaik, semoga kita bisa satu project bareng ya,” kata Aqeela Calista waktu ditemui di Studio 6 Emtek City, Jakarta Barat, 20 November 2026.

Kemenangan mereka di kategori Pasangan Karakter Sinetron Paling Ngetop di ajang tersebut jadi bukti nyata kalau Fatqeel masih punya tempat di hati penonton meski ceritanya sudah tamat. Aqeela sendiri merasa senang karena perhatian penggemar masih mengalir deras dan berharap dukungan ini bisa jadi hal positif buat karier mereka berdua.

“Semoga kita bisa tetep menginspirasi kalian walaupun sinetron kita udah selesai ya. Terima kasih!” ungkap Aqeela.

Fattah Syach juga kasih respons positif dan mengamini harapan Aqeela supaya bisa terlibat lagi dalam satu proyek yang sama.

Soal hobi fans yang suka menjodoh-jodohkan mereka di luar urusan kerjaan, Aqeela dan Fattah santai saja. Mereka nggak keberatan selama semua dukungan yang masuk tetap positif dan nggak mengarah ke hal-hal negatif.

Aqeela menegaskan yang penting dukungannya positif. Fattah juga menambahkan kalau mereka bakal senang banget selama dukungannya tetap berada di batas yang positif.

Jujur saja, kalau chemistry-nya memang sekuat itu, sayang banget kalau cuma berhenti di satu judul saja, kan?