Hiburan

Amanda Manopo kini tengah menjalani peran barunya sebagai ibu sekaligus working mom. Meski sudah mulai aktif kembali di dunia hiburan, istri dari Kenny Austin ini memutuskan untuk lebih selektif dalam menerima tawaran pekerjaan demi memprioritaskan putra pertamanya, Baby Zac.

Salah satu langkah besar yang diambil Amanda adalah menunda kembali ke layar kaca lewat sinetron kejar tayang. Menurutnya, jadwal syuting sinetron bakal menyita terlalu banyak waktu bersama anaknya. Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, 28 November 2026, Amanda mengatakan, "Kalau sinetron kayaknya sementara ini aku enggak ambil dulu karena aku tidak mau meninggalkan anakku lama."

Walau begitu, bintang sinetron Ikatan Cinta ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap berakting. Ia berencana comeback pada tahun depan melalui beberapa proyek film layar lebar dan serial web atau series.

Ada syarat mutlak yang ditetapkan Amanda sebelum menandatangani kontrak kerja. Ia hanya bersedia mengambil pekerjaan yang berlokasi di ibu kota agar tetap bisa pulang menemui anaknya setiap hari. "Tahun depan tuh aku udah mulai balik. Udah ada beberapa project, ada beberapa film, ada series, tapi aku ngambilnya kalau bisa enggak di luar kota. Syutingnya masih di Jakarta aja sih," tegasnya.

Di sela kesibukannya, Amanda merasa bersyukur masih bisa memberikan ASI eksklusif kepada Baby Zac. Agar produksi ASI tetap lancar dan daya tahan tubuhnya terjaga, ia rutin mengonsumsi vitamin serta ASI booster. Amanda menjelaskan bahwa ia tidak boleh melewatkan konsumsi vitamin tersebut karena bagus untuk daya tahan tubuh saat kembali menjadi working mom.

Sebagai informasi tambahan, menurut iNews.ID, Amanda dan Kenny Austin pernah memanfaatkan momen syuting Vision+ Original Series Pay Later 2 untuk lebih sering bertemu dan berdiskusi mengenai persiapan pernikahan mereka. Pasangan ini resmi menikah pada 10 Oktober 2025 dalam acara tertutup dan dikaruniai putra pertama bernama Zac yang lahir melalui operasi caesar pada 6 Juni 2026.

Jujur sih, keputusan Amanda buat skip sinetron demi anak itu relatable banget, karena jadwal sinetron memang menyita waktu. Semoga proyek film dan series-nya tahun depan lancar ya!