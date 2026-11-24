Hiburan

Keluarga kecil Annisa Pohan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja berbagi momen spesial. Melalui perayaan ulang tahun ke-45 Annisa, pasangan ini akhirnya memperkenalkan wajah anak kedua mereka, Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono, kepada publik.

Kabar bahagia ini terungkap lewat video yang diunggah Annisa di akun Instagram pribadinya pada 23 November 2026. Dalam caption-nya, Annisa menuliskan rasa syukurnya atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan Allah SWT dalam hidupnya.

Di video tersebut, Annisa tampak menggendong Arjuna. Biar makin terasa hangat dan kompak, mereka berdua terlihat mengenakan busana berwarna putih dalam perayaan sederhana itu. Annisa juga mengaku tahun ini terasa sangat istimewa karena bisa merayakan hari lahirnya bersama anggota keluarga yang sudah lengkap.

"Tahun ini terasa begitu istimewa. Untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun bersama Arjuna, melengkapi kebahagiaan keluarga kecil kami. Bersama Mas Agus, Aira, dan Arjuna, doa dan tiup lilin sederhana menjadi momen yang begitu berharga," tutur Annisa.

Nggak heran kalau netizen langsung heboh dan banjir komentar gemas melihat paras Arjuna. Banyak yang bilang kalau wajah Arjuna mirip sekali dengan kakaknya, Aira, waktu masih kecil. Duh, memang paling juara kalau urusan bayi lucu ya!