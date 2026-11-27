मनोरंजन

सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' ने सिनेमाघरों में रिलीज से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म का संगीत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इतना हिट हुआ कि इसे 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। किसी भी फिल्म की रिलीज से पहले उसके गानों का इस लेवल पर वायरल होना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है।

फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, लेकिन मेकर्स ने गानों को पहले ही रिलीज कर दिया था। सूरज बड़जात्या अपनी फैमिली फिल्मों और उनके चार्टबस्टर गानों के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा लगता है कि 'ये प्रेम मोल लिया' भी उसी लिस्ट में शामिल होने जा रही है।

इस सक्सेस के बाद संगीतकार हिमेश रेशमिया और उनका म्यूजिक लेबल 'हिमेश रेशमिया मेलोडीज' कुछ हटके करने की तैयारी में हैं। वे फिल्म के गानों को विनाइल रिकॉर्ड के खास एडिशन में लाने वाले हैं। विनाइल रिकॉर्ड संगीत सुनने का वह पुराना तरीका है जिसमें गोल रिकॉर्ड का इस्तेमाल होता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म रिलीज से पहले विनाइल रिकॉर्ड लाने की पहल बहुत कम देखी गई है और इसे करीब दो दशक बाद की गई एक खास कोशिश माना जा रहा है।

इस फिल्म के म्यूजिक की पूरी जिम्मेदारी हिमेश रेशमिया ने संभाली थी। उन्होंने इस एल्बम में रोमांटिक गानों के साथ-साथ फैमिली सॉन्ग्स और भक्ति गीतों का एक मिक्स तैयार किया है।

अगर पुराने दिनों की बात करें, तो 80 और 90 के दशक में सूरज बड़जात्या की फिल्मों के गाने कैसेट्स के जरिए घर-घर पहुँचते थे। 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्मों के म्यूजिक कैसेट्स उस दौर में जबरदस्त बिके थे। अब डिजिटल दौर में वही जादू 1 अरब व्यूज के रूप में देखने को मिल रहा है।

वैसे तो फिल्में अक्सर अपने गानों की वजह से हिट हो जाती हैं, लेकिन आजकल ऐसा कम ही होता है कि गानों की इतनी धूम हो कि फिल्म आने से पहले ही इतिहास रच दिया जाए। हिमेश रेशमिया ने विनाइल रिकॉर्ड्स की घोषणा कुछ दिन पहले ही कर दी थी। अब देखना यह है कि विनाइल रिकॉर्ड्स का यह पुराना अंदाज आज की ऑडियंस को कितना पसंद आता है या नहीं।