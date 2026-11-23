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याद है ऋतिक रोशन की वो सुपर-डुपर हिट फिल्म 'कोई मिल गया'? उसमें एक बहुत ही प्यारा और शरारती बच्चा था, बिट्टू सरदार, जिसने अपने क्यूट अंदाज़ से सबका दिल जीत लिया था. वही नन्हा बिट्टू, जिसे हम सबने बड़े परदे पर देखा था, अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने अपना घर बसा लिया है! जी हां, 'कोई मिल गया' फेम एक्टर अनुज पंडित शर्मा, जिन्होंने बिट्टू का यादगार किरदार निभाया था, अब शादी के बंधन में बंध गए हैं और अपनी नई जिंदगी की धमाकेदार शुरुआत कर चुके हैं. उनकी शादी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं, और उन्हें देखकर साफ लग रहा है कि अनुज इस नए सफर को लेकर सुपर-डुपर खुश हैं.

अनुज पंडित ने अपनी खुशियों का इज़हार खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर किया है, जहां उन्होंने अपनी शादी की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं. और बस फिर क्या था, इन तस्वीरों को वायरल होने में ज़रा भी देर नहीं लगी! हर कोई यही कह रहा है कि 'नन्हा बिट्टू' अब कितना हैंडसम दूल्हा बन गया है. और सिर्फ हैंडसम ही नहीं, अनुज ने डॉ. प्रभजोत चावला को अपनी जीवनसंगिनी चुना है, जो खूबसूरती और समझदारी का परफेक्ट मेल है.

प्रभजोत के बारे में बताएं तो, अनुज ने खुद अपनी वेडिंग पिक्चर्स में उन्हें टैग करके अपने फैंस से मिलवाया है. प्रभजोत की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हिसाब से वो एक हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट की फाउंडर हैं – यानी सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी उतनी ही शार्प! उनके इंस्टा हैंडल पर भी अनुज के साथ उनकी ढेर सारी रोमांटिक तस्वीरें पहले से ही मौजूद हैं, जो इन दोनों की लव स्टोरी और प्यारी केमिस्ट्री की साफ झलक दिखाती हैं. इन्हें देखकर तो यही लगता है कि ये वाकई एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, बिल्कुल 'मेड फॉर ईच अदर' कपल!

अब ज़रा दूल्हे राजा के लुक पर गौर फरमाइए! अपनी शेरवानी में अनुज पंडित शर्मा किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे, मानों कोई फेयरीटेल वेडिंग हो. उनकी शेरवानी पर इतनी बारीकी से और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है, जिसने उनके पूरे वेडिंग लुक में जान डाल दी. कहना पड़ेगा, अनुज ने अपने इस खास दिन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो सचमुच बेहद डैशिंग दिख रहे थे. शादी का अंदाज़ भी किसी ग्रैंड सेलिब्रेशन से कम नहीं था, बिल्कुल लैविश स्टाइल में हुई है इनकी शादी. हर फ्रेम से रॉयल्टी और प्यार झलक रहा था.

तस्वीरों में अनुज कभी अपनी दुल्हनिया के साथ रस्में निभाते हुए नज़र आए, तो कभी प्यार भरी नज़रों से अपनी लेडी लव को निहारते हुए, ये मोमेंट्स देखकर तो कोई भी कहेगा, 'नज़र ना लगे!' मंडप से भी उनकी कई दिल छू लेने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जहां उनकी बॉन्डिंग और खुशी साफ झलक रही है.

और सिर्फ एक नहीं, अनुज और प्रभजोत ने तो दो-दो रीति-रिवाजों से शादी करके सबको हैरान कर दिया है! तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि उन्होंने हिंदू और पंजाबी (सिख) दोनों ही परंपराओं को निभाया है. एक तरफ मंडप में शादी की रस्में हुईं, वहीं कुछ तस्वीरों में उन्हें गुरुद्वारे में दुल्हनिया संग पेपर्स साइन करते भी देखा गया. ये तो हुई ना एकदम 'डबल-धमाका' शादी! जब दो संस्कृतियों का मिलन हो, तो बात ही कुछ और होती है.

इस खूबसूरत और 'मेड फॉर ईच अदर' कपल को फैंस की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और गुड विशेज मिल रही हैं. सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है, और क्यों न हो, जब जोड़ी इतनी प्यारी हो तो विशेज तो मिलेंगी ही ना! क्या अनुज और प्रभजोत की ये प्यारी शादी देखकर आपको भी अपनी लव स्टोरी याद आ गई?