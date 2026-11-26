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ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी फैंस को उम्मीद थी और इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया। अब इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इसकी असफलता पर अपनी बात रखी है। गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अयान ने बताया कि यह फ्रैंचाइजी उनकी नहीं थी और वह इसमें बतौर डायरेक्टर जुड़े थे।

अयान ने साफ़ किया कि फिल्म की मेन कहानी यशराज फिल्म्स में तैयार हुई थी। इसे वॉर के राइटर्स, सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा के नेतृत्व में लिखा गया था। अयान के मुताबिक उन्होंने फिल्म पर बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि यह किसी और की फ्रैंचाइजी थी और उन्हें वो नतीजा नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी।

बता दें कि वॉर 2 की कहानी श्रीधर राघवन, अब्बास टायरवाला और आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी, जिन्होंने पठान और टाइगर 3 की स्क्रिप्ट पर भी काम किया था। यह फिल्म YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा थी और इसमें जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे थे। जूनियर एनटीआर के लिए यह उनका बॉलीवुड डेब्यू भी था।

बजट और बॉक्स ऑफिस का गणित

14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म करीब 300-400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी थी। हालांकि, यह अपने पहले पार्ट की सफलता को दोहराने में नाकाम रही। साल 2019 में आई पहली वॉर फिल्म, जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे, ब्लॉकबस्टर रही थी और उसने दुनिया भर में करीब 471 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। उसी सफलता को देखते हुए सीक्वल बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस बार डायरेक्शन की कमान सिद्धार्थ आनंद की जगह अयान मुखर्जी को सौंपी गई।

अयान मुखर्जी इससे पहले ब्रह्मास्त्र, ये जवानी है दीवानी और वेक अप सिड जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वॉर 2 उनकी पहली बड़े बजट की एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी।

सच कहें तो जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट और बजट हो, तो फ्लॉप होना वाकई हैरान करने वाला है। क्या आपको लगता है कि कहानी की गलती थी या डायरेक्शन की?