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वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया एक बार फिर गॉसिप गलियारों में छा गए हैं। हुआ ये कि ऑरी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें तारा अपनी बर्थडे पार्टी मना रही हैं। वीडियो में तारा ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस पहने नजर आ रही हैं और केक काट रही हैं। इस पार्टी में कृष्णा श्रॉफ भी दिखीं। अब ट्विस्ट ये है कि इस वीडियो पर वीर पहाड़िया ने कमेंट किया है। उन्होंने केक और व्हाइट हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से इंटरनेट पर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये दोनों फिर से साथ आ गए हैं। हालांकि, अभी तक तारा या वीर की तरफ से इस बारे में कोई सफाई या रिएक्शन नहीं आया है।

इनका रिश्ता काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इन दोनों ने 2025 की शुरुआत में डेट करना शुरू किया था और जुलाई में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया। इसके बाद ये अक्सर साथ इवेंट्स में नजर आते थे, लेकिन जनवरी 2026 में इनके ब्रेकअप की खबरें आईं।

दरअसल, ये दोनों एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में गए थे, जहां तारा स्टेज पर गईं और एपी ढिल्लों ने उन्हें गले लगाकर गाल पर किस किया। उस वक्त वीर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, हालांकि बाद में वीर ने दावा किया कि वो वीडियो एडिटेड था। इसके कुछ समय बाद ही इनके अलग होने की खबरें आ गईं।

मजे की बात ये है कि जाह्नवी कपूर ने भी कॉफी विद करण में इस रिश्ते पर कमेंट किया था। उन्होंने वीर को सलाह दी थी कि अपनी गर्लफ्रेंड को कभी कॉन्सर्ट में लेकर नहीं जाना चाहिए। अब इस एक हार्ट इमोजी ने सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे एक इमोजी से पैच-अप मान लेना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया?