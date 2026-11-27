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शाहरुख खान जब किसी जगह पहुंच जाते हैं, तो रौनक अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के उदयपुर में, जहां एक प्राइवेट वेडिंग में शाहरुख ने अपनी मौजूदगी से मेहमानों की शाम को यादगार बना दिया। यहां उन्होंने न केवल डांस किया, बल्कि अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया।

शाहरुख खान एक मशहूर भारतीय एक्टर, प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर हैं, जिन्हें बॉलीवुड का किंग कहा जाता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में करीब 70 फिल्में प्रोड्यूस की हैं और उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में गिना जाता है।

रॉयल लुक और धमाकेदार परफॉर्मेंस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख बुधवार को उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे थे। वह इस निजी शादी समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर वहां गए थे। जब वह समारोह में पहुंचे, तो उनका लुक एकदम रॉयल था; उन्होंने ग्रे-ब्लू ट्राउजर के साथ वेलवेट की जोधपुरी जैकेट पहनी हुई थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने अपना आउटफिट बदला। शाहरुख सफेद धोती स्टाइल रैप पहनकर डांस फ्लोर पर उतरे और अपनी फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के सुपरहिट गाने 'लुंगी डांस' पर जबरदस्त ठुमके लगाए।

सिर्फ डांस ही नहीं, किंग खान ने अपनी फिल्म 'ओम शांति ओम' का मशहूर मोनोलॉग भी सुनाया। शादी में डांस, डायलॉग और रोमांस का ऐसा पूरा पैकेज मिला कि वहां मौजूद मेहमान तो खुश हुए ही, सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद फैंस भी झूम उठे।

दूल्हे के लिए यादगार सरप्राइज

इस शादी का सबसे मजेदार पल वह था जब दूल्हे ने अनजाने में शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज रीक्रिएट किया। स्टेज पर मशहूर सिंगर सोनू निगम नियोन ग्रीन सूट पहनकर परफॉर्म कर रहे थे और इसी दौरान दूल्हा शाहरुख के अंदाज में पोज देने लगा। दूल्हे को अंदाजा नहीं था कि उसका पसंदीदा सुपरस्टार ठीक उसके पीछे खड़ा है और बिल्कुल उसकी तरह पोज कॉपी कर रहा है। जैसे ही दूल्हे ने पीछे मुड़कर देखा और शाहरुख को पाया, उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ दिख रही थी। इसके बाद शाहरुख ने सोनू निगम का अभिवादन किया, उन्हें गले लगाया और फिर सोनू निगम व दूल्हे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

हालांकि, इस इवेंट के वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह करोड़पति दूल्हा कौन है जिसकी शादी में शाहरुख ने परफॉर्म किया, लेकिन इसकी जानकारी अभी पब्लिक नहीं की गई है। अब चर्चा इस बात पर है कि किसी प्राइवेट शादी में शाहरुख जैसे सुपरस्टार को बुलाने के लिए मेजबान कितनी बड़ी रकम खर्च करते होंगे।

सोशल मीडिया पर यूजर्स की राय बंटी हुई है। एक यूजर ने कमेंट किया कि शाहरुख उनके पसंदीदा स्टार हैं, लेकिन इतने सफल होने के बाद उन्हें निजी शादियों में डांस करते देखना पसंद नहीं है। वहीं दूसरे यूजर्स ने उनका बचाव करते हुए कहा कि शाहरुख ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है और अगर कोई उन्हें बुलाने की फीस दे सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं और शाहरुख को इसके लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए इसमें सभी खुश हैं। वहीं 26 नवंबर 2026 को एक यूजर ने इसे 'एम्बैरसिंग मोमेंट' बताते हुए कहा कि वह सबसे अमीर एक्टर होने का दावा करते हैं फिर भी प्राइवेट फंक्शन में डांस कर रहे हैं।

आने वाली फिल्म 'किंग'

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और सुहाना खान भी दिखेंगी। फिल्म की रिलीज डेट 24 दिसंबर बताई गई है। अब देखना यह है कि पर्दे पर भी वह वैसा ही धमाल मचाते हैं जैसा उन्होंने उदयपुर की इस शादी में मचाया।