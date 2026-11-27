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अक्षय कुमार कॉफी विद करण सीजन 9 के एक एपिसोड में रवि किशन के साथ मेहमान बनकर आए थे। शो के दौरान 'कॉल अ स्टार' सेगमेंट आया, जिसमें अक्षय ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को फोन लगाया। दोनों के बीच हुई इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है, क्योंकि ट्विंकल ने अक्षय को 'फोकट में' काम करने के लिए मजेदार तरीके से ताना मारा।

बातचीत की शुरुआत में ट्विंकल ने बताया कि उनकी करण जौहर से पहले ही बात हो चुकी थी। उन्होंने अक्षय से कहा, "मेरी कल ही करण से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे रैपिड फायर राउंड को जज करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम आज इसमें शामिल हो रहे हो।"

इसके बाद ट्विंकल ने अक्षय की जमकर खिंचाई की और 'फोकट में' काम करने पर हैरानी जताई। ऐसा लग रहा था कि ट्विंकल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका फोन स्पीकर पर है और यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है।

ट्विंकल की यह बात सुनकर करण जौहर भी हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, "अच्छा, सच में? तो क्या आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए?"

जब ट्विंकल को एहसास हुआ कि करण उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वह चौंक गईं।

करण ने इस मौके को नहीं छोड़ा और मजाक में उनसे पूछा कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं कि कॉफी विद करण में आने के लिए उनके पति को पैसे मिलने चाहिए। करण ने यह भी साफ किया कि यह शो ऑन एयर है और वह ट्विंकल की इस बात को बिना किसी एडिट के शो पर दिखाएंगे।

मजाक सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं था, ट्विंकल ने फोन पर यह भी जिक्र किया कि अक्षय ने सुबह उन्हें सोने नहीं दिया, जिससे यह पूरी बातचीत और भी मजेदार हो गई।

कॉफी विद करण सीजन 9 बुधवार शाम 7 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। वैसे, अक्षय भाई को मुफ्त में काम करते देखना वाकई अजीब है, लेकिन ट्विंकल का यह रोस्टिंग लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल था। क्या आपकी पार्टनर भी आपको ऐसे ही सबके सामने एक्सपोज करती है?